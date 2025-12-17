За інформацією порталу Paper, британське міністерство оборони наразі намагається зрозуміти, який період часу буде виділено на перекидання контингенту.

Велика Британія завершує підготовку до перекидання свого військового контингенту в Україну в разі припинення вогню. Про це повідомляє британський портал The I Paper із посиланням на джерела в британському міністерстві оборони.

"Велика Британія нарощує темпи підготовки до відправки миротворчих сил в Україну, закуповує спорядження і завершує опрацювання планів розгортання сил. Офіційні особи впевнені, що мирна угода, схоже, ближче, ніж будь-коли, оскільки американські переговорники готуються передати Кремлю пропозицію, підтриману Україною", - пише видання.

За інформацією порталу, британське міністерство оборони наразі намагається зрозуміти, який період часу буде виділено на перекидання контингенту та обирає потенційні місця дислокації солдатів.

Зазначається, що цей процес потребує детального планування з огляду на складність логістики та необхідність забезпечення безпеки особового складу. Одне з джерел, що входять до коаліції країн, зацікавлених у підтримці України, сказало:

"Робота над цими планами ведеться вже тривалий час, і з наближенням реальної можливості припинення вогню темпи підготовки значно прискорилися, а плани стали більш конкретними і деталізованими".

У разі успішного припинення вогню перекидання контингенту дасть змогу не тільки зміцнити безпеку регіону, а й створити умови для подальшого відновлення і співпраці.

За інформацією з джерел, Лондон, найімовірніше, не буде перекидати війська, які вже дислоковані в інших країнах, таких як Естонія, а віддасть перевагу направити солдатів безпосередньо з території Великої Британії.

Стверджується, що в разі необхідності швидкого реагування на ситуацію в Україні, планується задіяти 16-ту десантно-штурмову бригаду, яка містить у собі сили оперативного реагування британської армії.

Крім того, згідно з наявними планами, так звана "коаліція охочих", імовірно, не розподілятиме свої сили вздовж усієї лінії зіткнення в Україні, оскільки для цього просто не вистачить особового складу.

Британські миротворці в Україні

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив зобов'язання своєї країни "розмістити війська на місцях" в Україні.

"Велика Британія готова розмістити війська на місцях для захисту Києва, якщо буде припинення бойових дій", - заявив його представник. На запитання, чи готова Велика Британія розгорнути свої війська в Україні, він відповів:

"Чи все ще готова Велика Британія розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція".

