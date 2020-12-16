Чиновники таким чином мають намір боротися з паркуванням авто на трамвайних рейках.

На одній з вулиць Харкова встановили незвичайний дорожній знак, який натякає на заборону паркування транспорту в даному місці.

Фото знака опублікував у Facebook секретар міської ради Ігор Терехов.

"Сьогодні на самому, напевно, проблемному повороті трамвая, ми встановили знак, не передбачений ніякими правилами дорожнього руху - "Парковка для оленів". А як тільки дозволить погода - на асфальті вздовж цього відрізка трамвайних колій ми ще й трафаретом намалюємо, де саме наші доморощені "лосі" повинні паркуватися", - написав чиновник.

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За його словами, знак встановлено біля Сумського ринку - там регулярно блокується рух трамвая неправильно припаркованими авто. "Це при тому, що відвідувачі ринку абсолютно безкоштовно на одну годину можуть паркуватися на двох парковках Сумського", - додав він.

Терехов назвав неправильну парковку проблемою для Харкова.

"Одним словом - шановні водії, паркуйтесь так, щоб нікому не заважати, особливо – громадському транспорту та комунальній техніці", - резюмував він.

Раніше в центрі Києва з'явилися незвичайні паркувальні місця "для любителів штрафів".

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Автор: УНІАН