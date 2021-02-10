Чоловік прив'язав стрічку до технічних сходів тролейбуса і їхав за ним буксиром на сноуборді.

Спритний сноубордист придумав новий спосіб пересування засніженим Києвом.

Відео з трюкачем опублікувала спільнота "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік прив'язав стрічку до технічних сходів тролейбуса і їхав за ним буксиром на сноуборді.

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Користувачі мережі жартували в коментарях, що таким оригінальним чином любитель сноуборду розв'язав проблему поїздок на роботу, "не штовхаючись в громадському транспорті". Однак при цьому не порадили повторювати його "подвиг".

"Як мінімум, можна отримати по горбу від водія", - прокоментував один з юзерів.

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Автор: Денис Прядко