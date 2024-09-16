Французький експерт Жак Пепен дав декілька простих, але корисних порад.

Легендарний французький кулінар Жак Пепен дав поради щодо приготування печених яблук. Рецептом експерт поділився з виданням Parade.

За його словами, ще його тітка готувала печені яблука за цим рецептом, при цьому він надзвичайно простий.

"Моя мама робила щось подібне. Це старий рецепт", - розповів кулінар і назвав 6 кроків для приготування страви. Відео дня

1. Наріжте трохи хліба, щоб покласти під кожне яблуко. Коли яблука випікаються, хліб вбирає фруктовий сік, а також соус, який кипить у формі для запікання. На кожне яблуко вам знадобиться один шматочок хліба. Розкладіть хліб на дно форми для запікання і покладіть на нього яблука.

2. Підготуйте яблука. Щоб вони рівно стояли у формі для запікання, відріжте невеликий шматочок від нижньої частини фрукта. Потім скористайтеся ножем, щоб вирізати серцевину.

3. Зробіть так, щоб вони виглядали естетично. Надріжте шкірку яблук приблизно на третину. Коли фрукти запікаються, надріз відкривається, створюючи у кожного яблука невеликий "капелюшок".

4. Додайте смаку. Коли яблука будуть підготовлені, покладіть кожне на скибочку хліба, а потім додайте начинку. Експерт рекомендує наповнити кожне яблуко приблизно півтори чайними ложками абрикосового варення, потім додати чайну ложку масла, а потім столову ложку кленового сиропу. Ви також можете змішати джем і кленовий сироп і викласти суміш на яблука. Також можна додати у форму приблизно 1/4 склянки води для утворення соусу.

5. Запечіть яблука за температури 190-200°С. Вам знадобиться близько години, щоб яблука гарно пропеклися разом зі смачним карамельним соусом і стали м’якими.

6. Коли ви дістанете яблука з духовки, полийте їх смачним соусом. Можете подавати яблука теплими або кімнатної температури. Також експерт пропонує полити їх збитими вершками або сметаною.

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