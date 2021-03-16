Хрест прибрали комунальники, але з ямою так нічого і не зробили.

Вранці 16 березня в селищі Немішаєве під Києвом у великій дорожній ямі виявили двометровий дерев'яний хрест із вінком.

Таким чином невідомі хотіли привернути увагу до проблеми з дорогами в селищі, пише видання "Страна".

Повідомляється, що встромлений в дорожню яму хрест простояв там кілька годин і під нього поклали кілька тюльпанів. Потім його прибрали комунальники, але з ямою так нічого і не зробили.

Місцеві жителі стверджують, що яма утворилася вже більше місяця тому, але відповідні служби її ігнорують і не ремонтують.

Будівництво доріг в Україні

Голова «Укравтодору» Олександр Кубраков повідомив, що близько 37% основної мережі автодоріг України за підсумками реалізації програми «Велике будівництво» в 2020-2021 роках буде в нормативному стані.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року збудує і відремонтує 6 500 кілометрів доріг державного і місцевого значення.

З березня минулого року в Україні триває національний проект «Велике будівництво», в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури. У 2020 році «Укравтодор» відремонтував понад 4 тис. кілометрів доріг державного і місцевого значення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора