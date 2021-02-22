Президент озвучив основні проекти, які цього року будуть реалізовуватися у сфері інфраструктури.

Україна цього року побудує та відремонтує 6500 кілометрів доріг державного та місцевого значення.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Наша мета на 2021 рік не зменшується. Це - 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих доріг. Крім цього, у нас є кілька дуже амбітних пріоритетних проектів. Один з них – це Київська об'їзна дорога. Ми плануємо розпочати реалізацію Київської об'їзної дороги вже цього року. Її загальна протяжність 150 кілометрів. Інший амбітний проект - це траса М-30 ("Стрий Ізварине" - УНІАН). Це буде найдовша дорога України довжиною в 1400 кілометрів, яка з'єднає Схід і захід нашої Батьківщини", - сказав він.

"Наша мета на 2021 рік не зменшується. Це - 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих доріг. Крім цього, у нас є кілька дуже амбітних пріоритетних проектів", - заявив Зеленський

Також президент зазначив, що цього року продовжиться ремонт і будівництво мостів і мостових переходів.

"Минулого року ми відкрили в Запоріжжі перший міст через Дніпро, а цього року плануємо завершити інші. Не менш важливий Кременчуцький міст - його будівництво почнеться вже в цьому році, і він стане одним з 245 мостів, будівництво та оновлення яких ми запланували на цей рік", - сказав Зеленський.

"Велике будівництво" Зеленського

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тис.км автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тис. км більше, ніж було заплановано на 2020 рік.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект, яким спрощується порядок отримання права на виконання дорожньо-будівельних робіт.

17 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на 2021 рік.

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Автор: Дмитро Шварц