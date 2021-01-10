Чоловік пояснив, що вечорами випивав вдома на самоті, а коли алкоголь закінчувався, ходив в магазин і підпалював сміттєві баки.

Житель білоруського міста Гродно підпалив 18 сміттєвих баків, щоб згадати піонерські багаття.

Про це повідомляє «Наша ніва».

На 39-річного жителя Гродно завели кримінальну справу за хуліганство. Слідство вважає, що в листопаді-грудні минулого року він підпалив 18 баків для сміття.

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Чоловік пояснив, що вечорами випивав вдома на самоті, а коли алкоголь закінчувався, ходив в магазин. Повертаючись, він підпалював сміттєві баки, тому що йому хотілося згадати піонерські багаття, як в дитинстві.

Гродненцю загрожує до 6 років ув'язнення.

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Автор: УНІАН