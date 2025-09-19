Квитки на вежі на найближчі вихідні були продані за 24 хвилини після появи в онлайн-продажу.

У Франції знову відкрили для відвідування дві вежі собору Паризької Богоматері.

Це один із заключних етапів масштабної реконструкції собору після пожежі, пише Бі-бі-сі. Зазначається, що влада країни хотіла, щоб уже цими вихідними туристи змогли знову піднятися 424 сходами на оглядовий майданчик.

Для туристів розроблено 45-хвилинну екскурсію, яка стартує в південній вежі з підйому на дзвіницю, потім проходить терасами, які проведуть повз два головні дзвони собору, а потім спускається через північну вежу.

"Цей маршрут був і до пожежі, але тепер він помітно поліпшений", - розповів головний координатор відновлювальних робіт Філіп Йост.

Квитки, ціна яких становила 16 євро, на вежі на найближчі суботу та неділю були продані за 24 хвилини після появи в онлайн-продажу.

"Вежі Нотр-Дам знову відкриті для публіки. Собор знову набуває всієї своєї пишноти і знову відкриває захоплюючі види на Париж", - прокоментував подію президент Франції Еммануель Макрон у Х.

Президент став першим, кому провели екскурсію оновленими вежами.

Видання зазначило, що собор не тільки відбудували після пожежі, а й очистили від пилу й кіптяви, унаслідок чого горгульї Нотр-Дама - гротескні скульптури міфічних істот - теж мають оновлений вигляд.

Тепер робітникам належить ще відреставрувати апсиди в східній частині собору.

"Наша мета - завершити повну реставрацію собору, усунувши всі недоліки, що дасть йому змогу мати найкращий вигляд", - зазначив Йост.

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері був закладений у XII столітті. Його висота становить 96 м. За багатовікову історію будівництва і добудови він зазнав низку змін.

Пожежа у квітні 2019 року сильно пошкодила дах собору і його готичний шпиль. На відновлення було витрачено майже 846 млн євро, близько 2000 осіб працювали над поверненням собору колишнього вигляду. Відновлювальні роботи курирував особисто Макрон.

Собор було знову урочисто відкрито для публіки 7 грудня 2024 року. На церемонію запросили багато відомих людей, зокрема президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

