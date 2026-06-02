Хлопчик знайшов стародавній дорогоцінний камінь у галілейському селищі, яке прокляв Ісус

Під час громадських розкопок у Національному парку Коразім у Верхній Галілеї шестикласник виявив рідкісний камінь, вік якого, ймовірно, становить не менше 1500 років.

Як повідомило Управління природи та парків Ізраїлю, Коразім був стародавнім єврейським поселенням, яке, згідно з Новим Заповітом, було прокляте Ісусом за відкидання його вчення, передає Times of Israel.

Камінь, який є рідкісним декоративним різновидом агату, відомим як "Ніколо", ймовірно, був вставлений у прикрасу римської або візантійської епохи (I–VI століття н. е.).

"Після трьох днів розкопок, приблизно за 10 хвилин до їхнього завершення, я копав киркою і раптом побачив щось синє, кругле і особливе", – поділився враженнями від знахідки хлопчик.

Він розповів, що підняв цей предмет і показав археологу.

"Коли я зрозумів, що це щось рідкісне, я відчув себе дуже щасливим і гордим", – сказав хлопчик.

Де проводилися розкопки

Розташований за кілька кілометрів від Галілейського моря, Коразім був місцем єврейського поселення протягом приблизно тисячоліття, починаючи з кінця періоду Другого Храму близько 2000 років тому і до 11 століття н. е.

Поселення згадується в Євангеліях від Матвія та Луки як одне з місць, які не прислухалися до вчень Ісуса. "Тоді [Ісус] почав докоряти містам, у яких було звершено більшість Його великих діл, тому що вони не покаялися: "Горе тобі, Хоразіне!"", – йдеться у уривку з Євангелія від Матвія.

Про що свідчить знахідка

За словами директора археологічних розкопок Ахії Коена Тавора з Університету Аріеля, камінь "Ніколо" був популярний у римські часи як явний символ престижу та високого становища в суспільстві, що дозволяє припустити, що в Коразімі також проживали досить заможні люди.

"Знахідки, подібні до цієї, проливають світло на життя мешканців стародавнього Коразима. На їхній світ краси, особистого статусу та зв'язків", – йдеться в заяві археологів.

