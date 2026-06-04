Молодий інженер розробив магнітний цемент для будівель майбутнього

Цей винахід обіцяє спричинити революцію у будівельній галузі, яка десятиліттями не зазнавала суттєвих змін.

29-річний аргентинський винахідник Марко Агустін Секкі розробив будівельний матеріал під назвою Ironplac, який здатний перетворювати звичайні стіни на магнітні поверхні.

За словами винахідника, технологія може істотно спростити ремонт та організацію простору в будинках, офісах та інших приміщеннях, пише Ecoticias. Зазначається, що головна особливість Ironplac полягає в тому, що стіни, покриті ним, дозволяють кріпити різні предмети за допомогою магнітів без необхідності свердлити отвори, використовувати цвяхи або шурупи. Таким чином, власники приміщень зможуть легко переміщати картини, інструменти, полиці та інші кімнатні аксесуари без пошкодження зовнішнього оздоблення.

Розробник розповів, що ідея з'явилася через поширену проблему: щоразу під час перестановки меблів або зміни інтер'єру людям доводиться свердлити стіни, залишаючи після себе пил, отвори та сліди ремонту. Ironplac покликаний вирішити цю проблему.

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Згідно з описом проєкту, матеріал являє собою спеціальну суміш із залізовмісними та мінеральними наповнювачами. Після нанесення покриття зберігає зовнішній вигляд звичайної стіни, але при цьому здатне утримувати предмети з магнітною основою.

При цьому розробник підкреслив, що мова не йде про електричну або постійно намагнічену поверхню. Стіна починає виконувати свою функцію тільки при контакті з магнітом, тому не притягує випадкові металеві предмети.

Експерти відзначили, що подібна технологія може зацікавити не тільки власників житла, але й будівельну галузь загалом. Більш гнучкі інтер'єрні рішення здатні скоротити кількість ремонтних робіт і будівельних відходів, обсяг яких у всьому світі залишається величезним.

Наразі Ironplac перебуває на стадії випробувань і ще не надійшов у продаж. За словами Секкі, формула проходить міжнародну патентну реєстрацію, а розробка вже демонструється на пілотних будівельних об’єктах.

Втім, перед масовим впровадженням технології належить відповісти на низку важливих питань. Фахівцям необхідно перевірити, яке навантаження здатні витримувати такі стіни протягом тривалого часу, як матеріал реагує на вологу, перефарбування та постійне переміщення предметів.

Якщо випробування виявляться успішними, вважають спостерігачі, звичка свердлити стіни для кожної нової картини або полиці може незабаром відійти в минуле.

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