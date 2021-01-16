Українці сміються з тих, хто вважає, що працівникам сфери обслуговування буде важко перейти на розмовну державну.

Сьогодні, 16 січня, набула чинності 30 стаття закону про мову, згідно з якою всю сферу обслуговування зобов’язали перейти на українську під час спілкування з громадянами.

Це викликало неабияку реакцію як з боку відомих публічних персон, так й звичайних користувачів мережі. Свою думку вони ілюстрували смішними мемами та гострими жартами.

А ось депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива, який неодноразово спричиняв скандал заявами про СРСР, вкотре висловився, що думає про нововведення. Парламентар прикрасив своє фото у Facebook блакитною наліпкою з текстом: «Мой родной язык русский».

На думку популярного україномовного блогера Данила Гайдамахи, закон про мову необхідний.

«Я часто спостерігаю ситуацію, коли за столиком сидить людина, до неї підходить офіціант, і ця людина говорить: «Excuse me, can you speak English?». І тоді офіціант ніяковіє, намагається знайти людину, яка може говорити англійською. А якщо я приходжу в заклад і кажу: «Перепрошую, чи не могли б ви говорити українською?». Мені скажуть: «А вам этот вопрос принципиальный?». Я іноді думаю, що в Україні я гірший за іноземця. І мені менш комфортно, ніж англомовній людині в Києві. Є такі місця і такі прецеденти, на жаль, до сьогодні», – розповів Данило.

Від сьогодні усі заклади повинні обслуговувати відвідувачів #українською#мовою. Чи готові до цього в Києві - ми перевірили разом із популярним TikTok-блогером Данилом Гайдамахою. pic.twitter.com/S9rX3pSv40 — DW українською (@dw_ukrainian) January 16, 2021

Що думає про перехід на українську працівники сфери обслуговування

У коментарі DW, співвласник київського бару Юрій Погребняк вважає положення неефективним, оскільки більшість відвідувачів та працівників закладу завжди знаходили спільну мову. Ба більше, він стверджує, що можна знайти більш конструктивне рішення, як підтримати мову, а не забороняти інші (насправді цього у законі немає – УНІАН).

Перехід сфери послуг на українську: деталі

Відсьогодні набуває чинності стаття 30 закону про мову, згідно з яким всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

Українською повинні не тільки спілкуватися з клієнтами, а й надавати державною мовою інформацію у цінниках, інструкціях, технічних характеристиках.

Також чинна стаття дозволяє працівникам сфери обслуговування переходити на англійську, російську, польську чи інші мови на вимогу клієнта.

Протягом 2020 року окремі положення Закону про мову, ухваленого у квітні 2019-го, вже набули чинності. Так, в Україні зобов’язали розміщувати рекламу виключно державною. Це стосувалося й назв аеропортів, станцій, зупинок, технічної й проектної документації, мови діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб.

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Автор: УНІАН