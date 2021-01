Сьогодні, 16 січня, набула чинності 30 стаття закону про мову, згідно з якою всю сферу обслуговування зобов’язали перейти на українську під час спілкування з громадянами.

Це викликало неабияку реакцію як з боку відомих публічних персон, так й звичайних користувачів мережі. Свою думку вони ілюстрували смішними мемами та гострими жартами.

А ось депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива, який неодноразово спричиняв скандал заявами про СРСР, вкотре висловився, що думає про нововведення. Парламентар прикрасив своє фото у Facebook блакитною наліпкою з текстом: «Мой родной язык русский».

На думку популярного україномовного блогера Данила Гайдамахи, закон про мову необхідний.

«Я часто спостерігаю ситуацію, коли за столиком сидить людина, до неї підходить офіціант, і ця людина говорить: «Excuse me, can you speak English?». І тоді офіціант ніяковіє, намагається знайти людину, яка може говорити англійською. А якщо я приходжу в заклад і кажу: «Перепрошую, чи не могли б ви говорити українською?». Мені скажуть: «А вам этот вопрос принципиальный?». Я іноді думаю, що в Україні я гірший за іноземця. І мені менш комфортно, ніж англомовній людині в Києві. Є такі місця і такі прецеденти, на жаль, до сьогодні», – розповів Данило.