Білки – потенційні члени загону поліції по боротьбі з наркотиками.

Китай намагається зрозуміти, яких тварин крім собак можливо використовувати в операціях з боротьби з наркотиками.

Цього тижня поліцейський підрозділ на південному заході Китаю заявив, що він "успішно навчив" шість білок шукати наркотики за запахом, пише The Washington Post.

Інь Цзінь, поліцейський кінолог, якому доручено навчати загін білок, заявив, що вони показали "відмінну роботу" під час навчань. У мережі стали вірусними відео, на яких зображений процес навчання білок – вони обнюхують різні поверхні і стрибають між перешкодами.

Відео дня

Поліцейський кінолог стверджує, що у цих білок досить гострий нюх, та й інші гризуни добре справляються з виявленням наркотиків. Крім того, вони здатні потрапляти в закутки, що дозволяє краще визначати наркотики, заховані всередині щільно упакованих посилок.

Водночас найближчим часом розгортати їх для операцій правоохоронці не збираються. Поліція планує провести більше реальних навчань, перш ніж відправити білок на справжню службу.

Тварини на службі в поліції Китаї

Китай має суворі закони про боротьбу з наркотиками, засновані на його досвіді під час опіумних воєн. Протягом останніх років Китай прагнув поглибити боротьбу з наркотиками, запускаючи різноманітні спеціальні кампанії. Зокрема, китайська влада у 2018 році виступила з ініціативою щодо виявлення та навчання нових тварин, зокрема, гризунів, для виявлення наркотиків.

Загін з шести білок став першим, що пройшов навчання. Для цього поліції Китаю довелося розробляти з нуля унікальні методи дресирування гризунів.

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