Загарбник не очікував зради та попросив перервати телефонну розмову.

Російський окупант повідомив дружині, що потрапив у полон. Однак та сповістила його, що живе з коханцем.

Відео епічного моменту з'явилося у мережі.

Дружина радісно розповіла окупанту, що зараз вона із живе з іншим чоловіком. Загарбник оторопів та перепитав. Жінка ще раз повторила.

Полонений росіянин попросив перервати цю телефонну розмову.

Як повідомляв УНІАН, російський окупант Андрій Рязанцев, який у березні разом зі своїми товаришами по службі здався в полон українським військовим, став новим інтернет-мемом.

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