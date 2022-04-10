Російський окупант повідомив дружині, що потрапив у полон. Однак та сповістила його, що живе з коханцем.
Відео епічного моменту з'явилося у мережі.
Дружина радісно розповіла окупанту, що зараз вона із живе з іншим чоловіком. Загарбник оторопів та перепитав. Жінка ще раз повторила.
Полонений росіянин попросив перервати цю телефонну розмову.
Як повідомляв УНІАН, російський окупант Андрій Рязанцев, який у березні разом зі своїми товаришами по службі здався в полон українським військовим, став новим інтернет-мемом.