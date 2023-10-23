31-річний Боббі помер через п'ять місяців після святкування свого останнього дня народження.

У Португалії помер пес на прізвисько Боббі, породи Рафейро-ду-Алентежу (собака - охоронець худоби), який був удостоєний титулу Книги рекордів Гіннеса як найстаріша собака в світі.

Як йдеться в матеріалі Daily Mail, 31-річний Боббі помер через п'ять місяців після святкування останнього дня народження. Пес помер на фермі, де провів усе своє життя.

Вік Боббі був підтверджений ветеринаром, а також базою даних домашніх тварин, уповноваженою урядом Португалії.

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11 травня власник собаки Леонель Коста влаштував на фермі вечірку на честь 31-го дня народження улюбленця сім'ї. Тоді Боббі отримав привітання від людей з усього світу, які особисто приїхали на його свято.

Що відомо про Боббі

Раніше УНІАН писав про те, що в Португалії живе найстаріший пес в історії. 2 лютого 2023 року Боббі був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший пес у світі.

Боббі - чистокровний Рафейро до Алентехо (португальська порода собак-охоронців худоби). Він народився 11 травня 1992 року. Зазвичай середня тривалість життя у таких собак 12-14 років.

Власник рекордсмена Леонель вважає, що одним з головних чинників довголіття тварини є "спокійне та мирне життя далеко від міста". Боббі любив вільно гуляти лісами та сільськогосподарськими угіддями. Він ніколи не був на ланцюгу або повідку. Сусіди й друзі родини описують пса, як дуже товариського.

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