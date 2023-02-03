Зараз псу 30 років 267 днів.

У четвер, 2 лютого, Книга рекордів Гіннеса підтвердила найстарішого собаку у світі. Ним став 30-річний Бобі з Португалії.

Португалець оновив рекорд усього через два тижні, після того як найстарішим псом оголосили Спайка, вказується на сайті відомства.

"Через два тижні після того, як Спайка було оголошено найстарішим псом у світі, Книга рекордів Гіннеса отримала інформацію щодо набагато старшого пса. Насправді Бобі не просто найстаріший собака з усіх живих, він найстаріший пес в історії", - пише прес-служба.

Зазначається, що Бобі - чистокровний Рафейро до Алентехо (португальська порода собак-охоронців худоби). Він народився 11 травня 1992 року. Зараз псу 30 років 267 днів. Зазвичай середня тривалість життя у таких собак 12-14 років.

Власник рекордсмена Леонель вважає, що одним із головних факторів довголіття тварини є "спокійне та мирне життя далеко від міста". Бобі подобається вільно гуляти лісами та сільськогосподарськими угіддями. Він ніколи не був на ланцюгу та повідцю. Сусіди та друзі родини описують собаку, як дуже товариського.

Зараз старенькому важко ходити і більшу частину часу він проводить на задньому дворі зі своїми чотирма котами. Зір Бобі теж погіршився. Його власник помічає, що пес натикається на перешкоди під час ходьби.

Найстаріші тварини у світі

Як раніше повідомляв УНІАН, в американському зоопарку помер найстаріший у світі самець горили. Примату був 61 рік, його звали Оззі.

У 2021 році у Берлінському зоопарку у віці 37 років померла найстаріша біла ведмедиця в Європі.

Водночас найстаріша акваріумна рибка мешкає у США, в музеї Сан-Франциско. Її назвали Мафусаїлом, на честь найстарішого персонажа з Біблії.

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