Зловмисник хотів покарати колишню, яка покинула його.

В Одесі чоловік підпалив автомобіль своєї колишньої співмешканки. Таким способом він вирішив помститися жінці за розрив стосунків.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одещини.

Інцидент трапився 11 січня. Зловмисник пробрався у двір жінки, облив займистою сумішшю припарковану іномарку та підпалив її.

Займання побачила донька жінки. Вона миттю кинулася гасити полум’я та викликати поліцію.

Читайте такожКупив квіти й пішов на злочин: киянин ледь не спалив авто обранця свої колишньоїЧерез кілька годин правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Він пояснив, що хотів помститися жінці, яка розірвала з ним стосунки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України та повідомили зловмиснику про підозру. До суду, на якому йому оберуть запобіжний захід, чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. За підпал автомобіля йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму чоловік під час сварки підпалив себе в мікроавтобусі та загинув.

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