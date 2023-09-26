Чоловік помер від отруєння.

У Київській області жінку звинувачують в отруєнні талієм 6 людей. Про це повідомляють у поліції Київщини.

Взимку лікар з медичного закладу Іванківського району повідомив в поліцію, що до них доставили 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм. Той розповів, що 14 лютого отримав повідомлення від невідомого номеру про те, що виграв у розіграші. Через декілька днів він отримав у подарунок пляшку рому та почав пити. Вже незабаром йому стало зле.

Подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова, у п'яти подруг також виявили в організмі цей вид металу. Отруєний чоловік згодом помер у лікарні.

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Правоохоронці встановили, що відправлення кур’єрською доставкою ядовитих пляшок рому здійснювала жінка. 20 років тому підозрювана мешкала в Іванківському районі разом з цим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Також вона була у стосунках з іншим чоловіком, він теж отримав пляшку з отрутою.

Під час обшуку в неї вдома знайшли ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона купували "подарунки" та докази. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст.115, п.п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 ККУ), їй загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Отруєння людей: інші новини

Нагадаємо, у Волинській області маленька дівчинка померла через отруєння каштанами. Повідомлялося, що її мати декілька днів намагалася вилікувати її самостійно. Згодом жінка наклала на себе руки.

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