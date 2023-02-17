Жінка показала на камеру ляльку з маскою Путіна, що лежить біля імпровізованого надгробка в гумових членах.

Росіянка викликала хвилю глузувань своєю реакцією на перформанс одного з секс-шопів на "вулиці Червоних ліхтарів" Гамбурга з похованим у пенісах російським президентом Володимиром Путіним.

На опублікованому відео жінка обурюється тим, що побачила у вітрині магазину: "Недалеко від мого будинку, зараз я вам покажу те, що бачу у вітрині магазину. Ось я стою в центрі вулиці, так? У самому центрі міста в цих непристойних місцях, де одні, це саме, повії. Ну ось дивіться, що я бачу".

Росіянка показала на камеру ляльку з маскою Путіна, що лежить біля імпровізованого надгробка в гумових членах. Навпроти Путіна автори інсталяції розмістили іграшку у формі німецького танка, гарматою спрямованого на президента РФ.

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"Ось так вони поводяться з нашим президентом. І це нормально: діти ходять дивляться на це. Це нормально, що людина лежить в крові, в какашках, пенісах, в могилі. А написати букву Z - це нацизм. А ось це - нормально. Ось лежить Путін, а ось - німецький танк. Як це вам подобається взагалі?" - поскаржилася росіянка.

Користувачі Twitter миттєво написали, що думають про російський менталітет:

"А що вона робить в кварталі, де одні повії стоять? Просто цікаво" / "Навіть німецькі повії оцінили пупкіна по заслугах" / "По якомусь незрозумілому збігу, президентів, що не бомблять сусідні країни, так не "стібуть" / "Чемодан, вокзал, додому. Вдома ні повій, ні вітрин з обкладеними какашками Путіним".

Підтримка росіянами війни проти України

За даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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