Жінка посварилася з таким же прихильником війни.

Росіянка влаштувала істерику через "українські" кольори у новорічних декораціях у Ростові.

Жінка йшла вулицею, коли побачила на міському майдані розкладені комунальниками новорічні декорації. Декорації прикрасили жовтими та синіми "дощиками", це видалось місцевій мешканці підозрілим.

"А тепер, люди, подивіться на це ганьбище! Ростов-на-Дону, хох*ячі прапорці. Ось так у нас підтримують наших солдатів", - висловилась росіянка.

Жінка підійшла до одного з комунальників і влаштувала йому істерику. "(Ідіть – ред.) на кордон з хох**дією, там встановлюйте", - почала росіянка.

Чоловік їй відповів, що вона "вчиняє не як патріотка".

"А ви тоді хто такий? Патріот хох**дії? .. Руки! А то зараз у суді будеш розмовляти. До побачення. Давай ще "Слава Україні" прокричи", - далі висловлювала претензії місцева мешканка.

Той у відповідь назвав її "тролем", заявивши, що сам підтримує "ось це все" (маючи на увазі війну – ред.).

"Тролінг – це ось тролінг", - показала росіянка на декорації.

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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