Російські загарбники фактично викрили своєму противнику власні позиції

Російські війська витоптали на траві перед своїми позиціями напис з образою "х*хли" і поплатилися.

Фото миттєвої карми у Twitter опублікували волонтери з фонду Повернись живим.

Цим написом російські загарбники фактично викрили своєму противнику власні позиції біля лісосмуги. ЗСУ помітили його з неба і зафіксували.

"Росіяни витоптали цей напис в полі прямо перед своїми позиціями. Дякуємо, дуже дякуємо, тепер вас ще краще видно з повітря", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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