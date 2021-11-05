Палець дитини сильно набряк, лікарі ніяк не могли зняти обручку.

У Львові хлопчик невдало поміряв мамину обручку та не зміг зняти золоте кільце з пальця. Його відвезли до лікарні, проте навіть медики не могли нічого вдіяти. Довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, 11-річний хлопчик вирішив поміряти мамину обручку, проте вже скоро дуже пошкодував про свій "експеримент". Він не міг зняти з пальця золоте кільце, тому його відвезли до лікарні. Медики намагалися допомогти хлопчику, проте у них нічого не вийшло. Тоді вони були вимушені дзвонити рятувальникам.

Читайте такожПодружжя виростило гігантську картоплину та дало їй ім'я (відео)На допомогу хлопцю прийшли працівники ДСНС. Рятувальники спочатку розпиляли обручку пилкою, а потім дуже обережно продовжили розрізати кільце. Палець дитини сильно набряк та почав синіти, тому "операцію з визволення" проводили поступово, аби не травмувати хлопчика.

Обручку вдалося зняти, життю дитини нічого не загрожує. Проте його матір вже не зможе носити кільце - прикрасу розпиляли.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині чоловік надягнув на дітородний орган золоте кільце. Зняти прикрасу він не зміг, тому йому знадобилася допомога.

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Автор: Поліна Кузенко