Біг підтюпцем схожий на налагодження всього тіла.

Щоденний біг підтюпцем - це більше, ніж просто спалювання калорій. Про це у своїй статті для Eat This, Not That пише фітнес-тренер Джеррод Нобб.

Він зазначає, що щоденний біг робить чудеса для вашої серцево-судинної системи, м’язів, психічного здоров’я тощо - "це як налагодження всього тіла". Як каже експерт, біг підтюпцем – це вправа з низьким навантаженням, яка прискорює серцебиття без інтенсивного навантаження, характерного для інтенсивних видів спорту.

"Незалежно від того, чи ви досвідчений бігун, чи тільки починаєте займатися, щоденні пробіжки можуть мати негайний і тривалий вплив на ваше тіло. Крім того, це одна з найдоступніших форм фізичних вправ — відвідувати спортзал не потрібно", - стверджує тренер.

Він перелічив короткострокові та довгострокові переваги щоденних пробіжок і практичні поради, як зробити їх частиною вашого способу життя.

1. Біг забезпечує постачання хімічних речовин, що сприяють гарному самопочуттю, щоб підвищити настрій і зняти стрес.

Коли ви почнете бігати щодня, ви швидко помітите зміни у своєму тілі та розумі. Одна з перших речей, які ви відчуєте, — це приплив ендорфінів, який часто називають "кайфом бігуна". Цей сплеск хімічних речовин для гарного настрою може підвищити ваш настрій, зменшити стрес і навіть допомогти впоратися з тривогою та депресією.

2. Біг прискорює серцебиття

Біг також миттєво покращує роботу серцево-судинної системи. Під час бігу частота серцевих скорочень прискорюється, покращуючи кровообіг і доставку кисню. З часом це зміцнює ваше серце, знижує артеріальний тиск і покращує здоров’я серцево-судинної системи.

3. Біг укріплює м’язи

Крім того, біг підтюпцем задіює різні групи м’язів, що призводить до покращення м’язового тонусу та витривалості за короткий термін.

4. Біг прискорює ваш метаболізм

З фізіологічної точки зору щоденні пробіжки можуть покращити ваш метаболізм. Навіть після того, як ви закінчите пробіжку, ваше тіло продовжує спалювати калорії з підвищеною швидкістю.

