Xbox Meta Quest 3S обійдеться в 400 доларів.

Meta і Xbox офіційно анонсували спільну VR-гарнітуру Meta Quest 3S Xbox Edition, як і передбачали недавні витоки. Це перша лімітована версія Quest, створена в партнерстві з Microsoft.

Однак, незважаючи на гучну назву, це скоріше ребрендинг уже знайомого пристрою, ніж крок Xbox у бік віртуальної реальності.

Quest 3S Xbox Edition - це все та ж гарнітура на 128 ГБ, але з кастомним оформленням: чорний колір Carbon Black з акцентами у фірмовому відтінку Xbox Velocity Green. Контролери Touch Plus також виконані в цьому стилі. Саме залізо залишилося без змін.

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Ціна пристрою - 399 доларів, на 100 доларів дорожче стандартної версії на 128 ГБ. У комплекті з гарнітурою йдуть: посилене наголов'я Elite Head Strap з додатковим акумулятором, лімітований геймпад Xbox Wireless Controller у колір гарнітури, 3 місяці Xbox Game Pass Ultimate і 3 місяці підписки на Meta Horizon+.

Варто пам'ятати: ні сам Xbox, ні Game Pass поки що не підтримують VR-ігор, тож у гарнітурі ви гратимете у звичайні плоскі ігри, але на великому віртуальному екрані. Для повноцінної VR-бібліотеки залишається магазин Meta і можливість стримінгу з ПК через SteamLink.

Раніше ми розповідали, що Microsoft і AMD уклали партнерство для створення нових консолей Xbox. Схоже, наступні приставки Xbox дійсно працюватимуть на Windows.

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