І це цифра без урахування Xbox.

Capcom поділилася першим досягненням Resident Evil Requiem: всього за два з половиною тижні гру додали до списку бажаного мови мільйон разів. Поки що це тільки дані з PS Store і Steam, оскільки сторінка на Xbox ще не з'явилася.

Requiem стала одним із головних анонсів червневих презентацій. За даними аналітиків, трейлер хорора увійшов у топ-3 найпопулярніших, поступившись тільки технодемо "Відьмака 4" і трейлеру Call of Duty: Black Ops 7.

Подробицями Capcom поділиться на своїй презентації Spotlight, вона відбудеться в ніч на 27 червня. Там, найімовірніше, розкажуть більше про сюжет і, можливо, покажуть геймплей.

Відео дня

Реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого 2026 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в мережу потрапили скріншоти Resident Evil 9 і перші подробиці про гру. Достеменно відомо, що в грі буде 2 головних герої.

Крім того, нещодавно в Resident Evil 7 знайшли відсилання на Resident Evil 9. У грі можна знайти лист від Алісси Ешкрофт, матері головної героїні дев'ятої частини.

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