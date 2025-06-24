Capcom поділилася першим досягненням Resident Evil Requiem: всього за два з половиною тижні гру додали до списку бажаного мови мільйон разів. Поки що це тільки дані з PS Store і Steam, оскільки сторінка на Xbox ще не з'явилася.
Requiem стала одним із головних анонсів червневих презентацій. За даними аналітиків, трейлер хорора увійшов у топ-3 найпопулярніших, поступившись тільки технодемо "Відьмака 4" і трейлеру Call of Duty: Black Ops 7.
Подробицями Capcom поділиться на своїй презентації Spotlight, вона відбудеться в ніч на 27 червня. Там, найімовірніше, розкажуть більше про сюжет і, можливо, покажуть геймплей.
Реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого 2026 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що в мережу потрапили скріншоти Resident Evil 9 і перші подробиці про гру. Достеменно відомо, що в грі буде 2 головних герої.
Крім того, нещодавно в Resident Evil 7 знайшли відсилання на Resident Evil 9. У грі можна знайти лист від Алісси Ешкрофт, матері головної героїні дев'ятої частини.