Росія загрожує безпеці й свободі в усьому євроатлантичному просторі, зазначив канцлер.

З огляду на загрозу з боку Російської Федерації, Німеччина має обрати "мову сили". Таку заяву під час виступу у Бундестазі зробив ф едеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Welt.

Політик зауважив, що уряд Німеччини інвестує в оборону не тому, що цього вимагає адміністрація Сполучених Штатів Америки. Берлін робить це з "власного досвіду та переконання", адже Росія активно та агресивно загрожує безпеці й свободі в усьому євроатлантичному просторі.

"Ми повинні побоюватися, що Росія може продовжити війну й за межами України. Ми маємо бути настільки сильними разом, щоб ніхто не наважився нас атакувати. Ми зробимо Бундесвер найпотужнішою звичайною армією Європи", – сказав Мерц.

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Загроза для Європи з боку Росії: інші заяви

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Росія може напасти на НАТО у найближчі пʼять років. За його словами, зараз Україна стримує Російську Федерацію, але попереду можуть бути нові загрози.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія нарощує угруповання військ біля кордону з Фінляндією. Зазначалося, що будується нове військове містечко.

Генерал Бен Годжес, колишній командувач армієї США в Європі заявив, що зараз більшість армій НАТО не змогли б відповідати стандартам України у сфері оборони. Він додав, що Румунія та Болгарія могли б отримати вигоду від створення флотів безпілотних суден за прикладом України.

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