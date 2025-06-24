Мікроелектроніку для літаків у РФ більше не виготовляють: у ЦПД розповіли, як це сталося

Рахунки "Оптрон-Ставрополь", що на межі банкрутства, арештовано через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість.

У Росії зупинило роботу єдине в країні підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та "імпортозамінні" пасажирські лайнери. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України у Telegram.

"Підприємство "Оптрон-Ставрополь" наразі перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення. Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано. Попри те, що "Оптрон-Ставрополь" — єдиний постачальник мікроелектроніки для літаків у РФ, російський уряд встановив занижені ціни на продукцію підприємства та змусив його тривалий час працювати у збиток", - інформує ЦПД.

Зазначається, що хоч російська пропаганда й заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях. У повідомленні пишуть, що тривалі витрати на війну продовжують підривати російську економіку, що позначається навіть на роботі унікальних для РФ оборонних підприємств.

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Реальний стан російської економіки

Як повідомляв УНІАН, оглядач BBC Стівен Розенберг за підсумками Петербурзького міжнародного економічного форуму, зазначав, що західний бізнес не поспішає повертатися в Росію, поки вона веде війну проти України. Розенберг вважає, що після більш ніж трьох років війни та масових санкцій Росія стикається з важкими економічними викликами: високою інфляцією, високими відсотковими ставками, стагнацією, рецесією, і як скоро ці проблемо будуть вирішені - невідомо.

При цьому, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявила, що настав час думати про нову модель зростання економіки. Зі свого боку міністр економічного розвитку Максим Решетніков зазначив, що економіка Росії перебуває на межі переходу в рецесію.

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