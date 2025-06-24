Іберійську країну охопила та сама хвиля антимігрантських настроїв, яка раніше спричинила підйом ультраправих партій в інших європейських країнах.

Португальський уряд під тиском ультраправих оголосив про намір значно посилити правила отримання громадянства іноземними мігрантами. Це стосується зокрема і біженців з України, які могли б претендувати на португальський паспорт вже з 2027 року. Про це повідомляє Reuters.

Так, у понеділок міністр кабінету міністрів Антоніо Лейтао Амаро повідомив, що мінімальний строк легального перебування в країні, після якого іноземець зможе претендувати на португальське громадянство, буде збільшено вдвічі – з 5 до 10 років. Також посилять і решту вимог, яким мають відповідати заявники. Разом з тим буде передбачено можливість позбавляти набутого громадянства за серйозні злочини.

За словами міністра, 10-річний період застосовуватиметься до більшості іноземців, але для іммігрантів з колишніх португальських колоній, як от Бразилія, Ангола чи Мозамбік, зроблено поступку: їм достатньо легально прожити в Португалії 7 років, щоб претендувати на громадянство.

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Згідно з чинними правилами, щоб подаватися на громадянство Португалії, іноземці повинні не лише легально прожити там п'ять років, але також повинні на достатньому рівні володіти португальською мовою, не мати за своє життя засуджень до значних строків позбавлення волі та не становити загрози національній безпеці.

Як зазначає Reuters, останніми роками Португалія прийняла багато іммігрантів, тож посилення вимог для отримання португальського громадянства було центральною темою на парламентських виборах, що відбулися у травні.

За оцінками агентства з міграції та надання притулку AIMA, станом на кінець 2024 року при загальному населенні у 10,5 мільйонів людей в Португалії проживало понад 1,5 мільйона іноземних громадян. Серед них бразильці є найбільшою групою – їх понад 450 тисяч.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, Швейцарія розглядає можливість значного обмеження притоку українських біженців. Зокрема ця країна може відмовитися приймати українців, які походять із регіонів, що не є окупованими і де не ведуться активні бойові дії.

Також ми розповідали, що більшість українських біженців, швидше за все, не повернуться в Україну. Особливо це стосується тих, хто виїхав усією родиною, а також тих, хто добре облаштувався в новій країні.

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