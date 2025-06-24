Люди турбуються про висихання Тигра і Євфрату з біблійних часів.

Як і попереджала Біблія, річка Євфрат висихає, але на відміну від надприродних пояснень, таких як Друге пришестя Ісуса Христа, існує цілком реальне екологічне явище.

Як пише IFLScience, рушійною силою цієї проблеми є хронічні посухи та зміна клімату.

Зазначається, що річка Євфрат протікає вздовж річки Тигр, протікаючи через сучасні Туреччину, Сирію та Ірак, перш ніж впасти в Перську затоку. Це найбільша річкова система в Західній Азії з басейном, який також простягається до Ірану.

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"Хоча колись це була родюча земля, зараз система річок Тигр-Євфрат висихає з вражаючою швидкістю. В урядовому звіті Міністерства водних ресурсів Іраку за 2021 рік попереджалося, що річки можуть висохнути до 2040 року через зниження рівня води та посухи, спричинені зміною клімату", - ідеться в статті.

Усього за кілька десятиліть стік у системі річок Євфрат-Тигр скоротився майже до половини середньорічного стоку в посушливі роки. Супутникові знімки показують, що басейни річок Тигр і Євфрат втратили 144 кубічних кілометри прісної води з 2003 до 2013 року, внаслідок чого рівень води став одним із найнижчих за всю історію спостережень.

Важливо, що багато чого з цього тісно пов'язано з більш широкою кліматичною кризою, з якою стикається світ. Близький Схід вважається одним із регіонів, найуразливіших до зміни клімату, що ще більше поглибить проблеми регіону з нестачею води. Близько 60 мільйонів людей залежать від води із системи річок Євфрат-Тигр для підтримання свого життя, переважно в Туреччині та Іраку. З 2000-х років міжнародне співробітництво з управління басейном Тигру і Євфрату застопорилося, що розпалює як місцеве суперництво, так і геополітичну напруженість між спостерігачами за річковою системою. У статті сказано:

"У прийдешньому столітті є потенціал стати свідком низки "водних воєн", у яких держави й ополченські угруповання борються за доступ до водних ресурсів".

Передбачається, що серед безлічі місць у світі, де ці конфлікти, ймовірно, виникнуть, комплекс Тигру і Євфрату є одним із найризикованіших через кількість людей, які мешкають у регіоні, а також через політичну нестабільність, що зберігається тут.

Поряд із ризиком конфлікту і насильства, ще однією великою проблемою є хвороби. В Іраку назріває безліч надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, оскільки люди щосили намагаються отримати доступ до чистої води. Сюди входить безліч інфекційних захворювань, що передаються через воду, таких як холера, а також вітряна віспа, кір і тиф.

Зазначається, що люди турбуються про висихання Тигра і Євфрату з біблійних часів. У Книзі Одкровення, кульмінаційному фіналі Нового Заповіту, Євфрат стає сценою для апокаліпсису:

"Шостий ангел вилив чашу свою у велику річку Євфрат, і висохла її вода, щоб приготувати шлях царям зі Сходу".

Важливо, що через тисячі років, можливо, ці страхи незабаром стануть реальністю.

Проблема висихання водойм

До 1960-х років Аральське море було однією з найбільших внутрішніх водойм у світі. Але за сім десятиліть озеро спочатку розділилося на більш дрібні озера, поки більша частина його первісної поверхні повністю не випарувалася, залишивши після себе пустелю.

Раніше Аральське море займало площу 68 000 квадратних кілометрів, а сьогодні його можна вважати третім за величиною озером за площею поверхні після Каспійського моря і озера Верхнє.

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