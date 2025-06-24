Наразі Україна з партнерами протистоїть не лише Росії, а й мережі державних та недержавних суб'єктів, заявив Зеленський.

Росія є довгостроковою загрозою для європейського способу життя та джерелом цієї війни, тому Захід має допомогти Україні, зокрема фінансуванням українського ВПК. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

"Насправді ми маємо справу не лише з Росією. Ми маємо справу з мережею державних і недержавних суб'єктів, які служать справі агресії. Ця мережа включає Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та проводити операції проти нашої країни, нашого народу та нашої Європи", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що найкращий спосіб протистояти цьому – це вдарити по Росії та розірвати всі її звʼязки зі спільниками.

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"Ось чому наші пріоритети чіткі: спільне оборонне виробництво та реальні обмеження співпраці з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи.", – заявив Зеленський.

Він також розповів про виробничі можливості українського ВПК, які за словами президента, перевищують 35 мільярдів доларів продукції на рік. До них, за словами Зеленського, входять майже 1000 видів різної номенклатури – від артилерії та традиційних броньованих машин до сучасних дронів всіх типів та ракет.

"Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це правда. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку. Але фінансування дозволяє виробляти набагато менше. Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах", – сказав Зеленський.

Український ВПК: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна вже провела вдалі випробування власної балістичної ракети "Сапсан". Зараз же, за його словами, в Україні розробляють можливість її масового виробництва.

Також напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Україна почала наздоганяти Росію за обсягами виробництва дронів на оптоволокні. Водночас, за словами головкома, Україна має перевагу над РФ за кількість вироблених FPV-дронів.

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