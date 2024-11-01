Німецька має понад 120 мільйонів носіїв / Колаж УНІАН / фото ua.depositphotos.com

Правописний словник німецької мови Duden оновив список найдовших слів у німецькій мові. Найдовше з них складається з 44 літер.

На сайті Rechtschreibduden зазначається, що слова у топ-10 містять щонайменше 32 літер. Більшість з них походять зі сфер права та управління. Також всі ці слова є іменниками, які складаються з двох або більше компонентів. 

  1. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (44) - синдром дефіциту уваги та гіперактивності.
  2. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (36) - страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
  3. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (34) - дунайське пароплавство.
  4. Arbeiterunfallversicherungsgesetz (33) - закон про страхування відшкодування шкоди працівникам.
  5. Bundesausbildungsförderungsgesetz (33) - федеральний закон про допомогу у навчанні.
  6. Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg (33) - головний судноплавний шлях Рейн-Майн-Дунай.
  7. Finanzdienstleistungsunternehmen (32) - компанія з надання фінансових послуг.
  8. Finanzmarktstabilisierungsgesetz (32) - закон про стабілізацію фінансового ринку.
  9. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (32) - правила ліцензування дорожнього руху.
  10. Veranstaltungsinformationsdienst (32) - служба інформації про події.

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