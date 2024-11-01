Більшість з них походять зі сфер права та управління.

Правописний словник німецької мови Duden оновив список найдовших слів у німецькій мові. Найдовше з них складається з 44 літер.

На сайті Rechtschreibduden зазначається, що слова у топ-10 містять щонайменше 32 літер. Більшість з них походять зі сфер права та управління. Також всі ці слова є іменниками, які складаються з двох або більше компонентів.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (44) - синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (36) - страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (34) - дунайське пароплавство. Arbeiterunfallversicherungsgesetz (33) - закон про страхування відшкодування шкоди працівникам. Bundesausbildungsförderungsgesetz (33) - федеральний закон про допомогу у навчанні. Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg (33) - головний судноплавний шлях Рейн-Майн-Дунай. Finanzdienstleistungsunternehmen (32) - компанія з надання фінансових послуг. Finanzmarktstabilisierungsgesetz (32) - закон про стабілізацію фінансового ринку. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (32) - правила ліцензування дорожнього руху. Veranstaltungsinformationsdienst (32) - служба інформації про події.

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