У Німеччині вигадали новий вид громадського транспорту: що з ним стало

Німеччина відома сміливими транспортними експериментами, хоча не всі з них виявилися успішними. Одним із найнезвичайніших проєктів став Spurbus – гібрид автобуса та рейкового транспорту, який мав поєднати переваги одразу двох видів транспорту.
На сьогоднішній день у країні збереглася лише одна діюча ділянка такої системи. Вона знаходиться в місті Ессен і досі використовується для перевезення пасажирів, пише Vezess.
Ідея виглядала революційною. Замість звичайних залізничних колій для автобусів побудували спеціальні вузькі бетонні напрямні. Передні колеса транспортного засобу обладнали роликами, які утримували автобус у жолобі та дозволяли йому рухатися з високою точністю без участі водія в рульовому управлінні.
Фактично на певних ділянках дороги автобус перетворювався на своєрідний поїзд. Водієві не потрібно було тримати кермо, оскільки транспорт автоматично рухався по заданій траєкторії.
Перші випробування подібних рішень у Німеччині почалися ще в середині минулого століття. Сучасна версія системи O-Bahn була запущена в Ессені в 1980 році. Пізніше аналогічні проєкти тестувалися й в інших німецьких містах.
Однією з головних особливостей маршруту в Ессені стало його розташування прямо посеред автомагістралі A40. Завдяки виділеній направляючій лінії автобуси могли об'їжджати багатокілометрові затори і швидше доставляти пасажирів до місця призначення.
Однак з часом переваги системи почали тьмяніти на тлі зростаючих проблем. Обслуговування унікальної інфраструктури виявилося дорогим і складним. Запасні частини для спеціальних механізмів стають дедалі дефіцитнішими, а бетонні напрямні за десятиліття експлуатації серйозно зносилися.
У результаті фахівці дійшли висновку, що проект фактично об'єднав недоліки двох видів транспорту: високу вартість залізничної інфраструктури та відносно невелику місткість автобусів.
Незважаючи на технічну оригінальність, масового поширення технологія так і не отримала. Сьогодні єдиний німецький Spurbus залишається скоріше живим музеєм інженерної думки, ніж транспортом майбутнього.
Цікаво, що схожа система O-Bahn продовжує працювати і в Австралії. У місті Аделаїда діє 12-кілометрова лінія, відкрита в 1986 році. У 2026 році вона відсвяткує своє 40-річчя.
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