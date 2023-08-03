Кожен з нас любить думати, що працює на всі 100% і завжди викладається на роботі на повну. Проте цей тест, який здатен визначити, трудоголік ви чи прокрастинатор, може видати абсолютно протилежний результат.
Як пише Mirror, цікавим тестом поділилася в TikTok Мія Їллін. За її словами, перше зображення, яке ви побачите, з вражаючою точністю показує, яким працівником ви є насправді. Дехто знаходить результати неймовірно влучними.
Отже, вам потрібно подивитися на цю ілюстрацію:
Що ви побачили першим: руку чи виделку? Якщо ваша відповідь – рука, можете сміливо називати себе хорошим працівником.
"Якщо ви спершу побачили руку, то ви майстер самодисципліни та контролю. Коли справа доходить до управління своїм часом і роботою, ви майстерно це опанували", – пояснює Мія. Вам варто трохи розслабитися і час від часу давати собі відпочити.
Якщо ж ви першою побачили виделку, за словами Мії, швидше за все, ви будете "найбільшим прокрастинатором".
"Якщо ви спершу побачили виделку, то ви – справжній прокрастинатор, який завжди відкладає справи на останню хвилину. Ви володієте неймовірним талантом знаходити відволікання та переконувати себе, що ви попрацюєте над завданнями пізніше", – додала авторка. Водночас вона зауважує, що якщо ви попрацюєте над собою, зможете позбавитися звички відкладати все "на потім".
Цікаві оптичні ілюзії: ви маєте це побачити
Оптична ілюзія з комахою привернула увагу багатьох користувачів. Побачити її на картиці можуть лише люди з "гострим зором". Комаху можуть швидко відшукати лише 2% людей.
Не менш популярною стала головоломка, яка ставить у глухий кут більшість дорослих. На одному зображенні різні люди бачать різну кількість блоків.
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