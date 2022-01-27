Арт-об'єкт розмістився в Приморському парку.

В Чорноморську (Одеська область), де пройшов тривалий снігопад, з'явилася снігова скульптура значних розмірів.

Відповідними фото поділилися в Instagram- спільноті "Чорноморськ".

"У Чорноморську відкрили новий арт-об'єкт", - підписали автори.

У коментарях користувачі розповіли, що незвичайний сніговик з'явився в Приморському парку - неподалік від місцевого туалету.

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Багато користувачів раз у раз шукали вдале порівняння.

"Символ роду","Світловий меч"," Сніговий годинник", - писали коментатори.

Були й ті, хто вимагав появи скульптури, присвяченої жіночому началу, "для повноти картини".

Але знайшлися і такі, кого статуя не насмішила і навіть обурила. Недоречною назвали і появу такого об'єкта в парку, де ходять діти, і публікацію його фото в спільноті.

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