У мережі поспівчували хлопчикові, чия мама вірить в те, що вакцинація нібито може згубно впливати на інших людей.

Мешканка Одеси поскаржилася в мережі, що у її сина нібито починає боліти голова, коли він наближається до своєї вакцинованої вчительки, тому звернулася за порадою до інших батьків.

Своєю історією вона поділилася у спільноті Odessa_hello в Instagram.

Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. З'ясовуючи причину, вона дізналася, що аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини – у них також болить голова, коли вони нібито сідають на найближчі від вчительки парти або спілкуються з нею.

"У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей - "вакциновані вчителі", - написала вона.

Щоб розв'язати проблемне питання, вона звернулася до підписників спільноти за порадою.

"Що робити??? Як захистити дитину. Сидіти до 11 класу за останньою партою не вихід з положення. Якщо можна - анонімно!!!", - підсумувала одеситка.

У мережі висміяли жінку з її скаргою.

"А Wi-Fi ще діти не ловлять від вчителя?", "Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки", "А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається", "і ці люди дбають про дітей", "Шкода дитину цієї матері", "Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побічні явища з головою у інших... я не вірю, що це не прикол... невже так все погано?", "Непогано макухнуло тітку", "Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!".

Деякі підписники припустили, що голова у дітей може боліти через різкий запах парфуму у вчительки.

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"Господи. Тільки не кажіть їй за вишки 5G. Можливо, вчитель голосно говорить, або парфуми у неї їдкі", "Маячня якась. Може, парфум вчителя дітям не підходить?", "Також про це подумала. Зараз стільки важких запахів, які викликають не тільки головний біль, але і запаморочення, нудоту тощо", "Що вона курить, що так розплющило. Від парфумів голова у дітей може боліти, якщо клас не провітрювати. І різні вчителі приходять кожен зі своїм запахом парфумів. Тим більше перші парти будуть дихати ними", - писали користувачі.

Один з користувачів припустив, що в школі могли зробити ремонт, і запах фарби провокує головний біль: "Фарба на підлогах, або щось там... Оновлення після ремонту... Якщо діти скаржаться, шукайте проблему в оновленні класного приміщення...".

Як повідомляв УНІАН, Україна минулого тижня перетнула кордон у 9 тис. інфікованих коронавірусом за добу.

З початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, в країні проти COVID-19 щеплено понад 6,7 млн осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози вакцини понад 5,4 млн.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік захворюваності на COVID-19 в Україні приблизно на листопад, однак якщо кількість хворих продовжить зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже в жовтні.

Автор: Денис Прядко