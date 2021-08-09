Тіла загиблих виявила сусідка.

У Кривому Розі подружжя пенсіонерів вкоротило собі віку. Раніше у цьому ж місті внаслідок вибуху гранати постраждав 61-річний чоловік - учасник АТО на Донбасі.

Про самогубство 84-річного чоловіка та його 83-річної дружини пише "Перший міський" із посиланням на Криворізьке районне управління поліції. Трагедія сталася вранці в неділю на вулиці Недєліна, 32. Подружжя вистрибнуло з вікна четвертого поверху.

На місці інциденту було знайдено прощальну записку в якій загиблі просили нікого не винити у їхній смерті. Їхні тіла виявила сусідка.

Як пишуть у соцмережах, чоловік працював в одній шкіл району Інгулець вчителем, а його дружина була лікаркою. Правоохоронці розпочали за фактом інциденту розслідування за ч. 1 ст. 115 з поміткою "самогубство". Причини смерті встановить судово-медична експертиза, на яку направили тіла.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві хлопець підірвав себе на території недобудованої психлікарні. Він зробив це під час прогулянки з дівчиною в той момент, коли вона вийшла з будівлі. Розслідуванням вибуху й смерті займаються правоохоронці, розпочато кримінальну справу.

Автор: Юрій Годован