70-річний чоловік стверджував, що до його житла пробралися невідомі особи й залишили вибухівку.

У Чернівцях нетверезий чоловік настільки злякався прищіпок у своїй квартирі, що викликав поліцію та заявив їм про бомбу. 70-річний мешканець стверджував, що він знаходиться у небезпеці, за це патрульні склали на нього адміністративний протокол за статтею про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Про курйозний інцидент повідомляє пресс-служба патрульної поліції Чернівецької області у Facebook.

30 серпня, приблизно о 22:00 правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка, який мешкає у квартирі на бульварі Героїв Крут. "Алло, поліція!? В моїй квартирі бомба!" - сказав у слухавку 70-річний пенсіонер.

Чоловік стверджував, що в його квартиру проникли невідомі, які нібито залишили там вибухівку. Ніхто не підозрював, що пенсіонер злякався звичайних прищіпок.

Читайте такожЗахопився полюванням: на Кінбурнській косі дельфін влаштував сольний виступ для відпочивальників (відео)"Бомбою виявилась пачка прищіпок, на яку вказав буковинець, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли у прес-службі.

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 183 про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві виставили на продаж квартиру-"крихітку" без вікон, де тісно навіть матрацу.

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Автор: Поліна Кузенко