Президент Росії та прем'єр Угорщини сиділи на значній дистанції за столом переговорів і зайшли на прес-конференцію з різних сторін залу.

1 лютого президент Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Їхні переговори стали приводом для жартів у мережі. А все через те, що всі п'ять годин вони сиділи на відстані декількох метрів один від одного.

Найбільше користувачі соцмереж оцінили те, як політики пили шампанське. Юзери зазначили: яка країна, такий і брудершафт.

"І він ще зібрався в Китай на відкриття Олімпійських ігор. Як він буде зустрічатися з Сі Цзіньпіном? Теж на такій відстані? Вже весь світ сміється", " Ось це спектакль!", "Це як секс телефоном, але гірше", "С**кло", "На брундершафт", "Яка країна, такий і брудершафт", — пишуть у коментарях під відео, опублікованим в Twitter "Проф. Преображенський".

Прем'єр-міністр Угорщини після зустрічі поділився з росЗМІ враженнями про неї. "Я ніколи ще в житті не сидів за таким довгим столом", — зізнався він.

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Раніше російський журналіст Ілля Жегулєв розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, так остерігається власного оточення, що всюди ходить зі своїм термосом з чаєм.

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