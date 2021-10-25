Кілька сотень собак узяли участь у цьогорічних змаганнях.

У Нью-Йорку відбувся фестиваль хелловінських убрань для домашніх улюбленців

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Проводять його вже понад три десятиліття поспіль. Кілька сотень собак узяли участь у цьогорічних змаганнях.

Їхні власники добряче попрацювали над костюмами та вбранням для своїх собак. Чотирилапих наряджали у костюми супергероїв, динозаврів, пончиків і навіть вбрали у понтифіка.

Усе, що вимагалося від них, - це продефілювати перед тисячною аудиторією. Усі кошти, отримані від заходу, відправлять на допомогу тваринам.

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Нагадаємо, Хелловін (скорочено від "All hallows even" - "Вечір усіх святих") - святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені, зокрема походження його від шотландського, однак останні дослідження доводять його католицькі корені.

Найгучніше свято відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. За популярністю Хелловін там поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності.

Під час святкування Хелловіну діти та дорослі випрошують цукерки, відвідують тематичні костюмовані вечірки, прикрашають оселі та будівлі, вирізають ліхтарі з гарбуза, розповідають моторошні оповіді та дивляться фільми жахів.

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Автор: Денис Прядко