Пильні громадяни помітили злочинців в млинцевому ресторані всього за кілька годин після втечі та одразу ж викликали поліцію.

У Вірджинії (США) двом ув'язненим вдалося втекти з в'язниці, прокопавши дірку в стіні за допомогою зубної щітки, але вже через кілька годин їх затримали за поїданням панкейків у ресторані.

Як пише The Guardian, 37-річний Джон Гарза та 43-річний Арлі Немо, які відбували покарання у в'язниці Ньюпорт-Ньюс, прорили дірку в стіні камери за допомогою "примітивних інструментів", зроблених із зубної щітки та металевих предметів. Потім вони перелізли через високу тюремну стіну і втекли.

Однак чоловіки були швидко спіймані після того, як їх помітили в закладі популярної мережі млинців Ihop (International House of Pancakes).

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"Я вдячний громадянам, які спостерігали за Гарзою і Немо в Ihop і повідомили правоохоронні органи", – сказав шериф Ньюпорт-Ньюс Гейб Морган.

Відзначається, що Гарза перебував під вартою за звинуваченнями в неповазі до суду, порушенні умовного терміну ув'язнення і неявці за повісткою в правоохоронні органи. Тим часом, Немо був затриманий за звинуваченнями, пов'язаними з шахрайством з кредитними картками, крадіжкою кредитних карт, підробкою документів, володінням інструментами для злому, крадіжкою в особливо великому розмірі, неповагою до суду і порушенням умовного терміну. Очевидно, тепер горе-ув'язненим збільшать терміни – і все через любов до панкейків.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ісландії злочинець втік з в'язниці та полетів до Швеції одним рейсом з прем'єром країни.

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