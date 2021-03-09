Панкейки – це американські пишні млинці. Вони високі, повітряні й пористі, а готуються на абсолютно сухій сковороді й тому виходять абсолютно не жирними.
Під час подачі до столу панкейки зазвичай викладаються один на інший і поливаються сиропом, наприклад, ягідним, кленовим, шоколадним. За бажанням можна також подавати з варенням, медом, згущеним молоком.
Пишні панкейки на молоці
- Борошно пшеничне - 1+2/3 ст.
- Молоко - 240 мл
- Яйце куряче - 2 шт.
- Цукор - 2,5 ст. л.
- Розпушувач тіста - 2 ч. л. без гірки
- Ванілін
Яйця трохи збити з цукром вінчиком. Влити тепле молоко, добре перемішати.
Читайте такожПишні та рум’яні оладки: як приготувати ніжний смаколикВсипати просіяне борошно, розпушувач та ванілін. Добре перемішати віночком – тісто має бути схожим на середньої густини сметану.
Розігріти сковороду. Олії або масла не потрібно додавати.
На середину сковороди викладати по 2-3 столові ложки тіста, розрівняти й сформувати млинець. Смажити на невеликому вогні, поки не з'являться бульбашки на тесті. Перевернути млинець на інший бік і смажити також близько хвилини.
Панкейки складати стопкою, тоді вони будуть теплі під час подачі на стіл. Подавати до столу з варенням, медом, сиропом або згущеним молоком.
Бананові панкейки
- Борошно пшеничне - 1,5 ст.
- Молоко - 320 мл
- Банан (великий) - 1 шт.
- Яйце куряче - 1 шт.
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Сіль - дрібка
- Цукор - 1 ст. л.
- Масло вершкове - 30 г
Банан має бути стиглим і м’яким. Розім’яти його виделкою. Розтопити масло, а яйця змішати з цукром та сіллю.
З'єднати всі три суміші з молоком, розмішати.
Всипати борошно, змішане з розпушувачем. Добре все перемішати, щоб не було грудочок.
Викласти тісто на суху розпечену сковороду. Коли на поверхні з'являться бульбашки, перевернути панкейк і смажити з іншого боку.
Подавати бананові панкейки зі сметаною, йогуртом, фруктами, медом, варенням.
Шоколадні панкейки
- Борошно - 1 ст.
- Молоко - 200 мл
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 3 ст. л.
- Вершкове масло - 50 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Шоколад - 40 г
Шоколад розтопити з вершковим маслом.
Читайте такожНіжні млинці з начинкою: найкращі рецепти смачної стравиЗмішати у ємності борошно, цукор, какао, розпушувач та дрібку солі. Добре все перемішати.
Вбити 2 яйця. Далі слід невеликими порціями вливати молоко. Добре розмішати.
Наприкінці додати розтоплений шоколад із маслом.
Смажити панкейки на сухій сковороді на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку. Подавати шоколадні панкейки з варенням, згущеним молоком, морозивом, фруктами і ягодами.
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