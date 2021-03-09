М’які та пишні млинці – просто ідеальний сніданок!

Панкейки – це американські пишні млинці. Вони високі, повітряні й пористі, а готуються на абсолютно сухій сковороді й тому виходять абсолютно не жирними.

Під час подачі до столу панкейки зазвичай викладаються один на інший і поливаються сиропом, наприклад, ягідним, кленовим, шоколадним. За бажанням можна також подавати з варенням, медом, згущеним молоком.

Пишні панкейки на молоці

Борошно пшеничне - 1+2/3 ст.

Молоко - 240 мл

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 2,5 ст. л.

Розпушувач тіста - 2 ч. л. без гірки

Ванілін

Яйця трохи збити з цукром вінчиком. Влити тепле молоко, добре перемішати.

Читайте такожПишні та рум’яні оладки: як приготувати ніжний смаколикВсипати просіяне борошно, розпушувач та ванілін. Добре перемішати віночком – тісто має бути схожим на середньої густини сметану.

Розігріти сковороду. Олії або масла не потрібно додавати.

На середину сковороди викладати по 2-3 столові ложки тіста, розрівняти й сформувати млинець. Смажити на невеликому вогні, поки не з'являться бульбашки на тесті. Перевернути млинець на інший бік і смажити також близько хвилини.

Панкейки складати стопкою, тоді вони будуть теплі під час подачі на стіл. Подавати до столу з варенням, медом, сиропом або згущеним молоком.

Бананові панкейки

Борошно пшеничне - 1,5 ст.

Молоко - 320 мл

Банан (великий) - 1 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Розпушувач - 2 ч. л.

Сіль - дрібка

Цукор - 1 ст. л.

Масло вершкове - 30 г

Банан має бути стиглим і м’яким. Розім’яти його виделкою. Розтопити масло, а яйця змішати з цукром та сіллю.

З'єднати всі три суміші з молоком, розмішати.

Всипати борошно, змішане з розпушувачем. Добре все перемішати, щоб не було грудочок.

Викласти тісто на суху розпечену сковороду. Коли на поверхні з'являться бульбашки, перевернути панкейк і смажити з іншого боку.

Подавати бананові панкейки зі сметаною, йогуртом, фруктами, медом, варенням.

Шоколадні панкейки

Борошно - 1 ст.

Молоко - 200 мл

Какао-порошок - 2 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Вершкове масло - 50 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Шоколад - 40 г

Шоколад розтопити з вершковим маслом.

Читайте такожНіжні млинці з начинкою: найкращі рецепти смачної стравиЗмішати у ємності борошно, цукор, какао, розпушувач та дрібку солі. Добре все перемішати.

Вбити 2 яйця. Далі слід невеликими порціями вливати молоко. Добре розмішати.

Наприкінці додати розтоплений шоколад із маслом.

Смажити панкейки на сухій сковороді на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку. Подавати шоколадні панкейки з варенням, згущеним молоком, морозивом, фруктами і ягодами.

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Автор: УНІАН