Рішення про зміну імені чоловік прийняв, переглядаючи по телевізору концерт улюбленої виконавиці.

Британець Томас Дод обожнює канадську співачку Селін Діон. На Різдво він напідпитку переглядав її концерт і вирішив офіційно змінити власне ім'я на Селін Діон.

Про це він розповів місцевому виданню The Birmingham Mail, пише Громадське.

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30-річний Томас сказав, що «дещо одержимий» співачкою та не збирається це приховувати. Під час локдауну він дивився багато її концертів по телевізору, Різдво він теж вирішив провести з концертом Діон.

«Я пам'ятаю, що дивився один із концертів, і в мене з'явилася чудова ідея, хоча я був трохи п'яний», — розповідає про ідею змінити ім'я Томас.

Тоді він подав онлайн-заяву на зміну імені й прізвища та заплатив за це 89 фунтів стерлінгів (приблизно 3500 грн). Через декілька днів хлопець отримав лист із підтвердженням зміни імені.

Тепер він непокоїться, як сказати відділу кадрів на роботі про зміну імені та попросити змінити підпис у робочій пошті. Також Томас каже, що турбується про те, щоб не потрапити до поліції через свій учинок.

Спочатку таким кроком була незадоволена мама хлопця, а от друзі підтримали його. Поки що Томас не планує повертати своє старе ім'я. Він сподівається, що його витівка розвеселить людей, які «пережили непростий рік».

New York Post британець розповів, що хвилюється не лише через бесіду з відділом кадрів, а й через те, що переїхав у маленьке село, де не знає більшості людей: «Це буде викликати шок, коли я казатиму їм своє ім'я».

Також Томас сподівається, що зміна імені допоможе йому познайомитися зі справжньою Селін Діон. Сама співачка чи її представники не коментували витівку британця.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw — Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020

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Автор: УНІАН