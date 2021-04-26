Інцидент стався у Тирані / скріншот з відео
В Албанії перехожий віртуозно заскочив у автівку, аби зупинити небезпечного водія.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Інцидент стався у Тирані, на великій пішохідній площі в центрі міста. Туди на швидкості вилетіла автівка й почала здійснювати хаотичний дрифт. Охоронці разом із перехожими намагалися зупинити водія, однак без успіху. Тоді хтось із натовпу заскочив ногами прямо у відкрите вікно машини, чим змусив порушника зупинитися.
Після цього копи витягли водія із салону та затримали. З'ясувалося, що це 32-річний чоловік, який зловживає марихуаною.
Перехожий виконав акробатичний трюк, щоб зупинити небезпечного водія в Тірані
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