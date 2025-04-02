Дівчинка підібрала невеликий камінчик, але він виявився давньою реліквією.

В Ізраїлі камінь, підібраний трирічною дитиною під час прогулянки, виявився 3800-річним амулетом-скарабеєм. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, після вивчення археологи підтвердили, що "камінь", який підібрала 3-річна малеча в районі Тель-Азека в Ізраїлі, насправді є амулетом-скарабеєм бронзового століття. вік цієї знахідки налічує понад 3800 років.

Дівчинка знайшла камінь під час прогулянки ґрунтовою стежкою, посипаною гравієм.

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"Із 7000 каменів навколо неї вона підібрала один. Потім вона обтрусила пісок і побачила, що в ньому щось не так", - розповіла старша сестра дівчинки.

Діти показали камінь батькам, а ті повідомили про знахідку в Ізраїльське управління старожитностей.

Учені встановили, що камінь є ханаанським скарабеєм із Середньої бронзової доби. Ханаанейці були древнім народом, який мав тісні зв'язки з Єгиптом. У Середньому бронзовому столітті, кажуть дослідники, ханаанейці використовували скарабеїв, схожих на гнойових жуків, як печатки та амулети.

У Мексиці випадково знайшли під пологом джунглів загублене місто майя

Дивовижне відкриття сталося минулого року. Знайдений комплект вчені назвали Валеріана.

Загублене місто мало два великих центри з великими будівлями, розташованими приблизно за 2 км один від одного, з'єднаних будинками та мостами. У ньому є дві площі з пірамідами, де майя поклонялися та зберігали скарби, а також ховали своїх мерців. Там також виявили подвір'я, де люди грали в стародавню гру в м'яч.

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