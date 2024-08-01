Оброблене червоне м’ясо підвищує ризик раку, хвороб серця та діабету 2 типу.

Вживання обробленого червоного м’яса може бути вагомим фактором ризику розвитку деменції. Про це свідчать результати дослідження, презентовані на міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера в США, пише The Guardian.

Зазначається, що раніше було доведено, що оброблене червоне м’ясо підвищує ризик раку, хвороб серця та діабету 2 типу. Тепер американські дослідники кажуть, що вони виявили потенційний зв’язок вживання цього продукту з деменцією.

"Дослідження також показало, що заміна обробленого червоного м’яса більш здоровими продуктами, такими як горіхи, боби або тофу, може допомогти знизити ризик деменції", - йдеться у статті. Відео дня

В останньому дослідженні експерти вивчили стан здоров'я 130 000 медсестер та інших медичних працівників, які працюють у США. За ними спостерігали протягом 43 років і кожні 2-5 років вони надавали дані про свій раціон. Учасників запитали, як часто вони їли оброблене червоне м’ясо, включаючи бекон, хот-доги, сосиски, салямі та інше м’ясо для бутербродів. Їх також запитали про споживання ними горіхів і бобових.

"Протягом періоду спостереження було виявлено понад 11 000 випадків деменції. Дослідники повідомили, що споживання двох порцій обробленого червоного м’яса щотижня підвищує ризик зниження когнітивних функцій на 14% порівняно з тими, хто споживає приблизно три порції на місяць", - пише видання.

Дослідники також припускають, що заміна однієї порції обробленого червоного м’яса щоденною порцією горіхів, квасолі або тофу щодня може знизити ризик деменції на 23%.

"У більшої кількості людей, які їли оброблене червоне м’ясо, розвинулася деменція та погіршилася пам’ять і мислення", - резюмував доктор Річард Оуклі з Товариства Альцгеймера у Великій Британії.

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