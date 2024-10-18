Жінка пропонує лайфхак, у якому використовуються три засоби і вони нібито можуть зробити сковорідку абсолютно чистою.

У TikTok набирає популярності дивовижний лайфхак, у якому повідомляється, що за допомогою однієї пляшки Coca-Cola і ще кількох засобів можна з легкістю відмити сковороду від нагару. Користувачка Дженні, чиє відео в TikTok набрало понад 6,4 мільйона переглядів, зазначає, що окрім газованого напою, потрібні ще зубна паста Colgate і рідина для миття посуду.

На самому початку процесу вона зазначає, що найкраще "підготувати суміш" у раковині або великому посуді. Вона додає до газованої води зубну пасту і рідину для миття посуду, закриває пляшку, а потім добряче її струшує і переливає в пляшку-розпилювач. Потім вона наносить рідину на пательню і після нетривалого процесу очищення посуд, за її словами, має вигляд як новий.

"Зробіть це і подякуйте мені пізніше", - йдеться у підписі до відео.

Деякі користувачі в коментарях виявилисяскептично налаштованими, бо Coca-Cola зробить сковороду липкою. А інші заявляють, що газована вода і зубна паста в цьому процесі зовсім не потрібні.

Інші лайфхаки з очищенням різних речей

Раніше УНІАН повідомляв, як відмити пляшку зсередини. Експертка з прибирання розповіла несподівано дієвий лайфхак, у якому використовується рідина для миття посуду та рис.

Крім того, ми розповідали, як зробити так, щоб вапняний наліт з лійки для душу відвалиться сам. Варіантів кілька і всі вони дієві.

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