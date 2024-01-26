На такий вчинок її змусила байдужість власних дітей, коли настали її старечі роки.

Літня жінка в Китаї вирішила залишити всі свої статки в розмірі близько 2,8 мільйона доларів своїм котам і собакам замість дорослих дітей.

Як пише South China Morning Post, мешканка Шанхаю на прізвище Лю змінила свій заповіт через те, що її діти знехтували нею в старості. Натомість товариство і душевний комфорт старенькій забезпечували її домашні тварини.

Місцева ветеринарна клініка була призначена розпорядником спадщини, оскільки закони Китаю не передбачають можливості прямо передавати спадщину тваринам. Жінка прописала в заповіті, що всі її гроші повинні бути використані для догляду за її домашніми тваринами та будь-яким їхнім потомством після її смерті.

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Чень Кай, чиновник із штаб-квартири Центру реєстрації заповітів в Пекіні, сказав виданню, що "є альтернативи для вирішення цієї проблеми".

"Поточна воля Лю — це один із шляхів, і ми б порадили їй призначити особу, якій вона довіряє, для нагляду за ветеринарною клінікою, щоб забезпечити належний догляд за домашніми тваринами", — додав він.

Повідомляється, що ця історія викликала в китайському Інтернеті дискусії щодо сімейних проблем та традицій спадкування в Китаї.

"З яким розчаруванням і розбитим серцем вона, мабуть, прийняла рішення не залишати нічого своїм дітям", — йдеться в одному з таких онлайн-коментарів.

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Як писав УНІАН, у Хмельницькій області судили чоловіка, який вимагав від жінки повернення грошей, які він нібито витратив на неї під час стосунків. Чоловік почав вимагати у колишної коханої 9 тисяч гривень, згодом сума зросла до 28 тисяч. У текстових і голосових повідомленнях він розповідав їй, скільки і за що вона заборгувала. Крім того, він погрожував їй фізичною розправою в разі неповернення "боргу".

Також ми розповідали, як простий блеф допоміг чоловіку розкрити зраду дружини. Все почалося із сімейної сварки, а скінчилося проходженням тесту на статеві інфекції.

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