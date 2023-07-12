Обвинувачений видавав себе за інженера і лікаря, обманюючи жінок, котрі нічого не підозрювали.

Поліція Індії заарештувала афериста за звинуваченням у тому, що він одружився щонайменше на 15 жінках із 2014 року, з якими познайомився через сайти знайомств. З чотирма з них у чоловіка вже є спільні діти.

Як пише Independent, чоловік на ім'я Махеш К.Б. Наяк часто видавав себе за інженера або лікаря, обманюючи жінок, котрі нічого не підозрювали, щоб вийти за нього заміж. Він навіть відкрив клініку в місті Тумакуру на півдні Індії, штат Карнатака, і найняв медсестру, щоб завоювати довіру.

У той час як обвинувачений шукав фінансово незалежних самотніх жінок, його рівень грамотності часто видавався через погане володіння англійською мовою, повідомили в поліції. Як повідомляється, чоловік навчався лише до п'ятого класу.

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Його жертви були або розлученими, або вдовами, і вони соромилися повідомляти про шахрая через публічний осуд, навіть після того, як він нібито вкрав їхні цінності.

Чоловік був заарештований на підставі скарги, поданої 45-річною інженером-програмістом, на якій він одружився цього року.

Вона повідомила поліції, що він вимагав у неї гроші для відкриття клініки, а пізніше втік з її коштовностями на суму 800 тисяч рупій (близько 359 тисяч гривень, - УНІАН) та 1,5 мільйона рупій готівкою (близько 673,2 тис грн, - УНІАН).

На підставі її скарги влада сформувала групу для його розшуку та затримала обвинуваченого в Тумакуру. Тим часом з'ясувалося, що батько Наяка подавав на нього заяву про замах на вбивство.

Інші весільні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Індії наречена померла прямо під час весільної церемонії. Але родичі молодих не розгубилися і вирішили видати заміж її сестру. Дядько померлої сказав, що вони ще не відчували "таких змішаних емоцій".

А ось у Зімбабве чоловік обзавівся 16 дружинами і 151 дитиною. 66-річний зімбабвієць Мішек Ньяндоро займається сексом строго чотири рази на добу, щоб його родина росла. Він не працює і стверджує, що його постійна робота - "задовольняти своїх дружин", які готують, прибирають і також виконують всі його бажання.

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