Новини світу: у Фінляндії набуває популярності біг у шкарпетках
По снігу у шкарпетках. У Фінляндії під час пандемії набуває популярності екстремальний біг.
Як ідеться в сюжеті ТСН, для заняття потрібні компанія, кучугури і кілька пар товстих вовняних шкарпеток.
Цієї зими у країні висота снігових заметів становить майже пів метра. Утім, бігуни зізнаються - їм негода насправді у радість, а без взуття бігають, аби ноги краще відпочивали.
Одягати на заняття шкарпетки рекомендують у кілька шарів. А відчуття після пробіжки порівнюють з гарним масажем.
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