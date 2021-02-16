Одягати на заняття шкарпетки рекомендують у кілька шарів.

По снігу у шкарпетках. У Фінляндії під час пандемії набуває популярності екстремальний біг.

Як ідеться в сюжеті ТСН, для заняття потрібні компанія, кучугури і кілька пар товстих вовняних шкарпеток.

Цієї зими у країні висота снігових заметів становить майже пів метра. Утім, бігуни зізнаються - їм негода насправді у радість, а без взуття бігають, аби ноги краще відпочивали.

Одягати на заняття шкарпетки рекомендують у кілька шарів. А відчуття після пробіжки порівнюють з гарним масажем.

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Автор: УНІАН