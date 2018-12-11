На Закарпатті стався масштабний витік нафти

У Закарпатській ОДА назвали причину - сиру нафту міг красти хтось із місцевих.

У вівторок, 11 грудня, на Закарпатті в Мукачівському районі через розгерметизацію в системі нафтопроводу вилилася сира нафта на 250 квадратів. Проте загрози забруднення річок немає.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Читайте такожУ річку в Ріо-де-Жанейро потрапило 60 тисяч літрів нафти (відео)

Відомо, що через розлив нафти забруднилася територія на 250 квадратних метрах. На місце виїхали аварійні бригади. Більше того, аби запобігти поширенню забруднення, поруч викопали ями-уловлювачі, з яких нафту відкачують у цистерни.

"Відстань прориву труби до найближчого житлового будинку – близько кілометра, загрози забруднення водойм немає",– сказав Москаль.

Крім того, голова Закарпатської ОДА додав, що не виключено, що вилив нафти стався внаслідок несанкціонованої врізки.

Пізніше заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас повідомив, що витік нафти на нафтопроводі поблизу села Руське Закарпатської області стався через несанкціоновану врізку в нафтопровід, пише 112 Україна.

"Це несанкціонована врізка з метою крадіжки сирої нафти. Вже добралися до місця розгерметизації і виявили сліди, що була спроба врізки. Очевидно, хтось із місцевих жителів. Це періодично трапляється на тій чи іншій ділянці", - сказав він.

Галас додав, що потім сиру нафту транспортують, роблять з неї саморобний дизель і продають на нелегальних автозаправках.

"Зараз з'ясували, що це була крадіжка, і будуть шукати", - резюмував він.