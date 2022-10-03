Наголошується, що роботу було проводити складно через погодні умови.

Працівники української антарктичної станції "Академік Вернадський" показали природу та інфраструктуру з висоти пташиного польоту.

Зйомка проходила за допомогою дрону DJI FPV Combo науковцями 27-ї української антарктичної експедиції. Відео оприлюднили в Instagram Національного антарктичного наукового центру України.

Наголошується, що роботу було проводити складно через погодні умови.

Відео дня

"Чесно кажучи, дронам в Антарктиді складно через несприятливі погодні умови: поривчастий вітер, висока вологість, низькі температури. Однак система стабілізації дрону компенсує тряску, тому відеоряд – плавний і приємний для перегляду", - наголошується у повідомленні.

Завдяки техніці полярники зможуть оцінити популяцію пінгвінів чи тюленів, динаміку поширення рослин, рельєф місцевості, розмір айсбергів та льодовиків, отримати додаткову інформацію про льодову ситуацію (чи безпечно виходити на човнах) тощо.

Довідка УНІАН. "Академік Вернадський", а до 1996 року - "Фарадей" - єдина українська станція в Антарктиді. Розташовується на мисі Марина острова Галіндез за кілька кілометрів від Антарктичного півострова.

Працює протягом цілого року як географічна та метеорологічна обсерваторія.

1953 року станцію "Фарадей" заснували британці. Взимку 1996 року Україна придбала її за символічну ціну розміром 1 фунт стерлінгів. Станцію Англійське Арктичне Товариство передало Україні, після чого її перейменували на честь знаменитого українського вченого академіка Володимира Вернадського, який був першим президентом Національної Академії наук України.

Україна належить до "клубу" близько тридцяти країн, які ведуть дослідження в Антарктиді, і з нашою державою зважають на повноправного гравця сфери.

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